Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье26 ноября 2021 10:52

В Рязани за сутки от коронавируса выздоровел 271 человек

Оперативный штаб представил свежую суточную статистику
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

В пятницу, 26 ноября, в Рязанской области подтвержден 241 новый случай COVID-19. Показатель суточной заболеваемости идет на спад. Таким образом, за полтора года заболевание подтвердилось у 54 552 рязанцев.

Поправились за сутки 271 человек. Всего перенесли заболевание за время пандемии 44 916 человек. Это рекордный показатель за всю пандемию.

Летальную статистику пополнили еще 21 фамилия. Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 1891 человек.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани от коронавируса скончался парень, которому было всего 26 лет

Оперативная группа сообщила, кого внесли в летальный список 26 ноября (подробности).