В Рязани за сутки от коронавируса выздоровел 271 человек

В пятницу, 26 ноября, в Рязанской области подтвержден 241 новый случай COVID-19. Показатель суточной заболеваемости идет на спад. Таким образом, за полтора года заболевание подтвердилось у 54 552 рязанцев.

Поправились за сутки 271 человек. Всего перенесли заболевание за время пандемии 44 916 человек. Это рекордный показатель за всю пандемию.

Летальную статистику пополнили еще 21 фамилия. Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 1891 человек.

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