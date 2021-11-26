В Рязани от коронавируса скончался парень, которому было всего 26 лет

В пятницу, 26 ноября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 21 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что скончались они в сентябре и октябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о 11 женщинах (37 лет, 49 лет, 55 лет, 65 лет, 66 лет, 74 года, 75 лет, 79 лет, 79 лет, 84 года, 84 года) и пяти мужчинах (62 года, 65 лет, 73 года, 74 года, 83 года), скончавшихся в сентябре. А также о двух мужчинах (26 лет, 61 год) и трех женщинах (70 лет, 71 год, 72 года), скончавшихся в октябре.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 1891 человек.