Задымление произошло на четвертом этаже поликлиники №2 в Рязани

Людей из поликлиники №2 эвакуировали силами медиков.

Задымление, из-за которого 26 ноября эвакуировали 90 человек, произошло на четвертом этаже поликлиники №2 в Рязани. Конкретнее - в кабинете №402 терапевтического отделения, сообщает пресс-служба ОКБ им. Семашко (в ней отнесена поликлиника).

«Нештатная ситуация была устранена до приезда специалистов МЧС», - отмечает администрация больницы.

Люди были эвакуированы силами медиков. Пожарные отметили грамотные и оперативные действия персонала.

Как стало известно ранее, случилось короткое замыкание, которое не привело к возгоранию. Представители медицинского учреждения уточнили, что задымилась распаячная коробка.