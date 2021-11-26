Вопрос о передаче школы №6 Рязани Русской церкви будет урегулирован мирно

Литературный герой сказал бы о том, что в деле о шестой школе "лед тронулся, господа присяжные заседатели". Фото из архива "КП-Рязань".

В судебном заседании 23 ноября представитель Рязанской епархии на заседании Двадцатого арбитражного суда, расположенного в Туле, пока только устно ходатайствовал об отложении судебного разбирательства в связи с возможностью мирного урегулирования спора. Именно в этой судебной инстанции находится дело о передаче шестой школы Рязани в полное ведение РПЦ. Об этом сообщает решение суда.

«Администрация Рязани поддержала ходатайство заявителя», – говорится, в частности, в этом документе. При этом следующее заседание назначено на 22 декабря.

Ранее администрация Рязани, как и обещала, обжаловала решение Рязанского арбитражного суда, по которому здание школы №6 должно отойти РПЦ.

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