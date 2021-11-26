На фоне пандемии зарплаты старших медсестер в Рязани выросли до 105 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Рязани зарплата старшей медсестры может достигать 105 тысяч рублей. Правда, работать для этого нужно в коммерческих клиниках.

По данным сервиса SuperJob, такие зарплаты в медицинской сфере сложились на фоне пандемии COVID-19.

В настоящее время более всего востребованы старшие медсестры, имеющие за плечами стаж от двух лет и опыт работы в коммерческих клиниках. Средняя зарплата составляет – от 30 до 58 тысяч рублей.

Чтобы получить максимум – от 58 до 105 тысяч рублей, необходимо иметь опыт работы старшей медицинской сестрой от трех лет, высшее медицинское образование, дипломом по специальности «Сестринское дело» или «Менеджмент в здравоохранении».

Кроме того, крайне желательно иметь в наличии действующий сертификат по специальности «Организация сестринского дела» или «Управление сестринской деятельностью». В связи с распространением коронавируса, необходимо наличие сертификата о прохождении спецобучения или опыт работы в инфекционном стационаре.

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