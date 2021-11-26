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Происшествия26 ноября 2021 8:35

Из-за сообщения о пожаре из поликлиники №2 в Рязани эвакуировали 90 человек

Эту информацию прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС
Источник:kp.ru
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Утром 26 ноября из поликлиники №2 в Рязани эвакуировали 90 человек. Причина – сообщение о пожаре, поступившее в диспетчерскую службу в 9:51. Об этом «КП-Рязань» рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На улицу Профессора Никулина, где располагается медицинское учреждение, были тут же направлены несколько экипажей противопожарной службы. Прибыв на место, они установили, что в одном из кабинетов произошло короткое замыкания. Открытое пламя, к счастью, не разгорелось. Угроза миновала, никто не пострадал.