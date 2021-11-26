В ночной аварии в Рязани пострадали семь человек

Удар был настолько силен, что передняя часть автомобиля выглядит, как вскрытая консервная банка. Фото пресс-службы регионального УМВД.

В ГИБДД рассказали о подробностях ДТП, случившегося за час до полуночи 25 ноября. Авария случилась напротив дома 50 на улице Верхняя в микрорайоне Дашково-Песочня.

По информации, известной к этому моменту, 27-летняя молодая женщина на «Kia Spektra» ехала по проезду Яблочкова в сторону улицы Тимуровцев и на регулируемом перекрестке при повороте столкнулась с «Mitsubishi Lancer» под управлением практически своего сверстника, 28-летнего рязанца.

Результат ДТП: за медицинской помощью обращались семь человек в возрастном диапазоне от 22 до 27 лет. Это водители и пассажиры обоих автомобилей.

В данный момент проводится проверка и выясняются все обстоятельства аварии.

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