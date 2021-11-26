Рязанский аккумуляторный завод объявляет набор специалистов на производство.

Завод основан в 2004 году. Сегодня Рязанской аккумуляторный завод «Тангстоун» - это крупный производитель свинцово-кислотных батарей, входит в пятерку лидеров отрасли в России по итогам 2020 года (по версии аналитического агентства «Автостат»). Поставка продукции осуществляется не только на российский рынок (более 40 дистрибьюторов), но и в страны ближнего зарубежья. Производство продукции ведется на современном оборудовании известных мировых производителей. Планом модернизации к 2022 предусмотрено увеличение производственных мощностей с 60 млн Ач до 90 млн Ач в год.

В связи с расширением и открытием новых производственных линий ООО РАЗ «Тангстоун» приглашает на работу активных, ответственных рабочих для работы с новым технологическим оборудованием с обучением на рабочем месте.

Задачи:

• выпуск продукции на отдельном участке технологического процесса на промышленном оборудовании;

• для рабочих высшей категории дополнительно: настройка, контроль работы, обслуживание технологического оборудования и оснастки к нему.

Фото: Рязанский аккумуляторный завод «Тангстоун»

Условия:

• сменный график работы 2/2, дневные, ночные, возможно согласовать индивидуальный режим работы;

• выплата заработной платы 2 раза в месяц;

• полный соц. пакет;

• доставка служебным транспортом с пл. Театральная до работы и обратно;

• иногородним компенсация проезда.

Тел.: 8(4912) 24-17-41, 8(910) 637-82-13

www.tungstone.ru

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