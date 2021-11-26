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Общество26 ноября 2021 7:40

Замом начштаба по вопросам строительства в Рязанской области стал Беленецкий

Соответствующее распоряжение издал губернатор Любимов, который этот орган управления и возглавляет
Антон ВОХЕЧ
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Евгений Беленецкий слывет активным политиком, который способен оперативно решать задачи. Фото из архива "КП".

Евгений Беленецкий слывет активным политиком, который способен оперативно решать задачи. Фото из архива "КП".

Зампред регионально правительства Евгений Беленецкий стал фактически заместителем начальника штаба по гражданскому строительству в Рязанской области. Соответствующее распоряжение издал губернатор Николай Любимов, который этот оперативный орган управления и возглавляет.

Напомним, что первоначально штаб возглавил накануне назначенный на должность вице-губернатора Михаил Семенов. Но затем глава региона переиграл - сам стал во главе.

Помимо губернатора, в состав штаба входят зампреды правительства области Беленецкий и Петряев, глава администрации Рязани Сорокина и прочие чиновники – от министров до директоров МУПов и застройщиков.

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