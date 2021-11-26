В Кораблинском районе задержали рязанца, пытавшегося зарезать бывшую жену

Следователи Кораблинского МСО возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего безработного местного жителя. Его подозревают в покушении на убийство.

По предварительным данным, вечером 22 ноября между бывшими супругами произошел конфликт. Во время ссоры пьяный мужчина несколько раз ударил ножом супругу в грудь и живот, а потом попытался задушить. Если бы внезапно не появился прохожий, женщина могла погибнуть. Сейчас она находится в больнице, ей оказывают медицинскую помощь.

Подозреваемый в покушении на убийство задержан. В ближайшее время его возьмут под стражу.

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