В стационарах Рязани и области находятся 202 тяжелобольных коронавирусом

Тяжелобольных в рязанских стационарах стабильно много. Фото из архива "КП".

Даже согласно официальной статистике, в стационарах Рязанской области лечатся люди, состояние здоровья которых вызывает особое опасение врачей.

Так, вечером 25 ноября опергруппа регионального правительства опубликовала актуальные данные, в которых число тяжелобольных коронавирусом равно 202. При этом практически каждый шестой (33) дышит при помощи аппарата искусственной вентиляции легких. Число пациентов, чье состояние врачи оценивают как средней тяжести, равно 849. И лишь состояние 88 пациентов в удовлетворительном состоянии.

Если посмотреть статистику в весенне-летний период, процентное соотношение лечащихся в рязанских больницах от коронавируса иное. И этот факт косвенно указывает на то, что коек для подобных пациентов в стационарах становится все меньше.

Тем временем, показатель суточной заболеваемости в рязанском регионе идет на спад.