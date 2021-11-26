По инициативе «Единой России» в регионах начнется модернизация отделений «Почты России»

Модернизация сельских отделений «Почты России» и расширение их услуг — это важнейший для страны проект, поскольку он охватывает 30 млн сельских жителей, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе совещания президента с членами правительства.

«Это один из пунктов народной программы «Единой России», с которой партия шла на выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Модернизировано будет более 25 тысяч отделений, 632 — в следующем году», – сообщил он.

По словам Андрея Турчака, совместно с правительством, минцифрой, и «Почтой России» идет работа над подготовкой плана модернизации и правовым сопровождением проекта.

«Единая Россия» возьмет программу на особый контроль — за каждым отделением закреплен депутат от партии, который будет нести личную ответственность за качественное и своевременное проведение работ, – заявил секретарь Генсовета партии. — Сделаем все, чтобы жители на селе почувствовали эффект от реализации этой программы как можно скорее, а задача была выполнена качественно и в срок».

По утверждению зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко, программа стартует уже практически через месяц. Отделения почты модернизируют в труднодоступных сельских территориях, населенных пунктах с численностью жителей менее пяти тысяч человек.

В Рязанской области почта ежегодно принимает около 20 млн писем и счетов, обрабатывает более 800 тысяч посылок, доставляет почти миллион экземпляров печатных изданий. Службой предоставляется свыше 80 видов услуг.

«Почта России» выполняет большую социальную задачу – это доставка нашим жителям, особенно в сельской местности, пенсий и пособий, продуктов питания, товаров первой необходимости», – отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Николай Любимов.

Он напомнил, что в июне на Петербургском международном экономическом форуме провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Почта России» Максимом Акимовым.

«Мы обсудили дальнейшее сотрудничество федерального почтового оператора и Рязанской области, в том числе в вопросах повышения качества обслуживания жителей отдаленных районов области, оказания услуг бизнесу, создания и развития логистических центров», – рассказал Николай Любимов.

Глава региона подчеркнул, что рязанское отделение почтовой службы подводит большую работу по модернизации отделений, развитию инфраструктуры, внедрению новых полезных сервисов.

В ходе совещания также были озвучены решения по исполнению поручения президента Владимира Путина со Съезда партии «Единая Россия», которое касалось расширения перечня услуг для граждан, предоставляемых «Почтой России».

Напомним, развитие «Почты России», ее региональных сельских отделений включено в народную программу «Единой России». Предложение о расширении возможностей «Почты России» на селе президент поддержал на встрече с представителями партии 22 августа. 13 сентября Владимир Путин дал поручения по итогам второго этапа Съезда партии.

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