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Общество26 ноября 2021 6:45

В Рязани вновь запустят Новогоднее уличное телевидение

Все новогодние праздники на экранах будут транслировать развлекательные программы
Источник:kp.ru
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В Рязани вновь запустят Новогоднее уличное телевидение. По мнению чиновников администрации города, в прошлом году уличное ТВ пользовалась популярностью у рязанцев.

В канун 2022 года власти установят несколько больших мультимедийных экранов в Лесопарке, на Лыбедском бульваре и в ЦПКиО.

Все новогодние праздники с 12:00 до 22:00 на экранах будут транслировать развлекательно-познавательные программы. Среди них: «Забавные новости», «Говорит рязанец» и другие.

Ранее сообщалось, что впервые в Рязани пройдет масштабный во всех смыслах Фестиваль ледовых скульптур (читать подробнее).

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