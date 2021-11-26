В Рязани вновь запустят Новогоднее уличное телевидение. По мнению чиновников администрации города, в прошлом году уличное ТВ пользовалась популярностью у рязанцев.

В канун 2022 года власти установят несколько больших мультимедийных экранов в Лесопарке, на Лыбедском бульваре и в ЦПКиО.

Все новогодние праздники с 12:00 до 22:00 на экранах будут транслировать развлекательно-познавательные программы. Среди них: «Забавные новости», «Говорит рязанец» и другие.

Ранее сообщалось, что впервые в Рязани пройдет масштабный во всех смыслах Фестиваль ледовых скульптур (читать подробнее).

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