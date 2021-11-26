Денис Сидоров: Насколько же надо ненавидеть людей, чтобы говорить такое

Заседание Рязанской областной Думы 23 ноября запомнилось не только тем, что большинство депутатов поддержали резонансный законопроект об обязательном введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, но и не менее резонансным выступлением депутата от «Единой России» Владимира Сидорова. Последний во всеуслышание перед камерами заявил: «Покупают эти сертификаты по прививкам. Вообще за это надо расстреливать. Я бы считал. Я бы сам принял участие в расстреле. Обязательно это надо делать. Другого выхода нет». За последние пару лет можно уже составлять сборник антинародных цитат от единороссов, но Владимир Сидоров переплюнул всех. Это насколько надо ненавидеть людей, быть оторванным от реальности или быть спокойным за своё место, чтобы в открытую говорить о массовых расстрелах. Даже если и на эмоциях.

Депутат областной Думы, руководитель фракции КПРФ Денис Сидоров заявил: «Сразу хочу отметить, что представители нашей фракции в Рязанской областной Думе отказались голосовать за данную инициативу. За обязательное введение QR-кодов, разумеется, а не за расстрел наших граждан. О последнем даже подумать невозможно, не то, что говорить. Мы не против вакцинации в целом, но если она будет проводиться на добровольной основе. КПРФ считает, что, прежде всего, нужно вкладываться в медицину, возрождать её, потому что статистика по больницам очень печальная. Сколько медучреждений закрылось из-за оптимизации, во скольких населённых пунктах люди не могли получить квалифицированную помощь! Гораздо опаснее для общества несколько часов толкаться в больничной очереди, где у половины – температура. Вот где надо пресекать распространение коронавируса, а не в торговых центрах. Уверен, что у правоохранительных органов найдутся дела важнее, чем ловить старушек без масок. Всё это выглядит как настраивание людей друг против друга. Только очереди в больницах от этого меньше не станут, а вот расширение объёмов и качества медицинской помощи вполне может помочь».

После принятия законопроекта без специальных пропусков – сертификатов о вакцинации – будет запрещено посещать, как минимум, непродовольственные магазины, кафе, объекты розничной торговли, приходить в учреждения культуры и пользоваться общественным транспортом. Цифровой концлагерь, который только усилит раскол общества, недоверие к властям, протестные настроения. Похоже, у «Единой России» есть даже методические указания, как оправдывать такие нововведения –примеры других стран и статистика смертности. Шаг вправо или влево – видимо, расстрел.

Примером повсеместного введения QR-кодов уже стала Казань, где за день более 500 человек высадили из автобусов, или Татарстан, где после обязательного введения QR-кодов в общественном транспорте цены на такси взлетели вдвое. И это только начало. На окно Овертона налепили QR-код.