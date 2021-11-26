На Северном обходе Рязани заработали информационные табло за 27 млн рублей. Фото: mintrans.ryazangov.ru

На Северном обходе в Рязани заработали два информационных табло. Их установка вместе с массивными металлическими опорами стоила бюджету 27 млн рублей. Работы выполняло ООО «Прайд Системс».

«На мониторы выводится информация о состоянии дорожного покрытия, видимости, типе осадков и текущей ситуации на автодорогах», - сообщает областной минтранс.

Информация поступает из диспетчерского центра так называемой интеллектуальной транспортной системы. По мнению чиновников, оно поможет водителям «оперативно реагировать на изменения обстановки на дороге».

Однако, судя по отзывам самих автомобилистов, они не понимают, кому и зачем нужна очередная визуальная безделушка за 27 млн рублей. Ровно такой вопрос и поступил минтрансу.

- В рамках реализации нацпроекта БКД («Безопасные и качественные дороги» - Ред.) целевое финансирование выделяется не только на ремонт дорог, но и повышение их безопасности, - размыто ответили чиновники.