Мама пропавшей Елены Логуновой: Словно Лена растворилась в воздухе, исчезла.

Мама бесследно исчезнувшей рязанки Елены Логуновой – Наталия Кошелева, рассказала, что чувствует, после четырех месяцев с момента пропажи своей дочери.

«Все это время я не могу ее найти, словно Лена растворилась в воздухе, исчезла бесследно. Мы живем в мире, где по щелчку одной клавиши раскрывают преступления, но найти бесследно пропавшего человека невозможно, — пишет Наталия. — За четыре месяца я прошла все состояния – от шока до состояния невесомости. Моя жизнь изменилась до неузнаваемости. Стала задумываться о каждом прожитом дне своей дочери».

По словам мамы Елены, то, что случилось с ее дочерью, может случиться с каждым.

«Я постоянно думаю о Лене. Понимаю, что могло случиться все, но так страшно думать, что кто-то может причинить вред твоему ребенку, а ты не можешь защитить его»…

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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