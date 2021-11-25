Изобретатели Рязанского агроуниверситета стали лауреатами престижной премии

Команда изобретателей из Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева вошла в число десяти лауреатов в основной престижного всероссийского конкурса. Итоги подвели 25 ноября на торжественной церемонии вручения Премии Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), которая состоялась в Минобрнауки РФ.

Проект рязанцев, получивших высокую оценку авторитетного жюри, касается технологии применения биопрепаратов для повышения урожайности и улучшения качества сельскохозяйственных культур.

Высокий статус конкурса подчеркивает тот факт, что главный приз был вручен за высокотехнологичное производство саморазрушающихся медицинских шприцев третьего поколения.

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