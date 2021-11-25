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Общество25 ноября 2021 17:08

В рязанском фестивале ледовых скульптур примут участие мастера с мировым именем

Подобного мероприятия рязанцы не видели - уверяют организаторы
Антон ВОХЕЧ
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Организаторы обещают, что рязанцы увидят работы известных мастеров. Фото из архива "КП".

Организаторы обещают, что рязанцы увидят работы известных мастеров. Фото из архива "КП".

На рабочем совещании по подготовке к проведению новогодних мероприятий, прошедшем 24 ноября в управлении культуры администрации Рязани, стало известно о том, что впервые в городе на Оке пройдет масштабный во всех смыслах Фестиваль ледовых скульптур. И в размерах скульптур, и в именах их создателей.

- Изготовление больших ледовых скульптур высотой до трех с половиной метров – технологически и художественно сложный процесс. Мы рады, что удостоены чести видеть воочию работы известных мастеров, сам процесс изготовления, и дарить эту красоту рязанцам, – отметила начальник управления культуры Евгения Власова.

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