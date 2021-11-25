В рязанском фестивале ледовых скульптур примут участие мастера с мировым именем

Организаторы обещают, что рязанцы увидят работы известных мастеров. Фото из архива "КП".

На рабочем совещании по подготовке к проведению новогодних мероприятий, прошедшем 24 ноября в управлении культуры администрации Рязани, стало известно о том, что впервые в городе на Оке пройдет масштабный во всех смыслах Фестиваль ледовых скульптур. И в размерах скульптур, и в именах их создателей.

- Изготовление больших ледовых скульптур высотой до трех с половиной метров – технологически и художественно сложный процесс. Мы рады, что удостоены чести видеть воочию работы известных мастеров, сам процесс изготовления, и дарить эту красоту рязанцам, – отметила начальник управления культуры Евгения Власова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!