Про оскандалившегося рязанского депутата сложили бойкую песню

Кадр из клипа.

В четверг, 25 ноября, новый виток получил скандал вокруг неосторожного высказывания депутата Рязанской областной Думы Владимира Сидорова. Напомним, что 23 ноября во время рассмотрения вопроса о поддержке законопроекта о QR-кодах, парламентарий, потерявший во время пандемии супругу, позволил себе слишком эмоциональное высказывание:

- Не привился – не подходи близко, не выходи из дома, детей в школу не пускай, в магазине тебе делать нечего. Сегодня как мы делаем… Мы покупаем эти сертификаты о прививках. Вообще за это надо расстреливать, я бы считал. Я сам бы принял участие в расстрелах. Обязательно надо это делать!

Позже Владимир Карпович извинился за свое высказывание, но народную волну протеста они сгладить уже не смогли.

На сайте YouTube появился клип – «Песня деда Архимеда о рязанском депутате Сидорове». Посмотреть это произведение, записанное под бойкий ритм, можно на канале «Дед Архимед».