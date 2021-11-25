В правительстве наградили рязанца, спасшего жизнь 12-летнему мальчику

Дмитрий Шаков и Жанна Фомина.

В четверг, 25 ноября, министр по делал территорий и информационной политики Рязанской области Жанна Фомина наградила Дмитрия Шакова, спасшего 18 июля в деревне Муняково Старожиловского района жизнь 12-летнего мальчика.

В тот день парень промазывал гудроном недавно зацементированный погреб в сарае. Гудрон оказался настолько ядовитым, что мальчик потерял сознание. В погребе в бессознательном состоянии его обнаружила мама.

На ее крики о помощи из соседнего дома прибежал Дмитрий Шаков, гостивший в деревне у родственников. Он вытащил парня на воздух и сделал непрямой массаж сердца.

- Когда в первый раз спустился в погреб, то сразу почувствовал нехватку кислорода и чуть не задохнулся, - прокомментировал издательству «Пресса» еще летом тот инцидент Дмитрий Шаков. - Пришлось вылезти, вдохнуть, задержать дыхание и спуститься вновь, чтобы вытащить парня. У мальчика не было пульса и дыхания. Спустя минуту после массажа забилось сердце, он задышал.

Вручая от имени губернатора ценный подарок, Жанна Фомина отметила:

- Искреннее благодарю за проявленную решительность и спасение жизни человека.