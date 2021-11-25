Губернатор Любимов: У региона есть возможности для повышения качества жизни людей

Губернатор Николай Любимов рассмотрел несколько обращений граждан и дал поручения по каждому из них. В частности, глава региона поставил задачу до конца текущего года обеспечить выполнение выборочных и сплошных санитарных рубок на территории Клепиковкого района вблизи села Бусаево, в том числе поваленных ветром деревьев во время сильного урагана 2020 года. Организовать и провести данные работы поручено министерству природопользования Рязанской области совместно с местными органами власти.

Губернатор поблагодарил жителя с. Бусаево Сергея Кузнецова за активную позицию и внимание к вопросам улучшения экологии. «Понимание по решению вопроса есть. Необходимые для этого подготовительные мероприятия уже проведены. Мы обязательно доведем до конца эту работу», – добавил Николай Любимов. Глава региона отметил, что работа по обследованию состояния лесов должна вестись на постоянной основе во всех муниципалитетах, где это актуально. Кроме того, к ежегодным акциям, пропагандирующим бережное отношение к природному наследию, важность лесовосстановления, озеленения общественных территорий, должны привлекаться как можно больше жителей области.

Губернатор поддержал обращение Ольги Афанасьевой из областного центра, в котором она попросила оказать поддержку в модернизации рязанской библиотеки-филиала №9 имени П.Н. Васильева. «Библиотека пользуется спросом у людей, является центром притяжения для жителей Горрощи, ее, безусловно, нужно обновлять, – сказал Николай Любимов. – Востребованы книги, мероприятия, которые там проводятся: патриотические, литературные, краеведческие. Это очень важная работа, которая обязательно должна продолжаться и иметь свое развитие». Министерству культуры и туризма Рязанской области Николай Любимов поручил оказать содействие администрации Рязани в выделении в 2022 году средств на проведение обновления материально-технической базы библиотеки.

Положительное решение было принято и в результате рассмотрения просьбы жителя Милославского района Сергея Захарова, который поинтересовался о том, когда в муниципальном образовании появится современный спортивный комплекс с бассейном. «Я с уважением отношусь к вам и многим жителям Милославского района за приверженность к спорту и желание активно им заниматься, – сказал Губернатор. – Уверен, что таких увлеченных людей в районе будет еще больше с открытием физкультурно-оздоровительного комплекса». Николай Любимов сообщил, что в следующем году будет вестись строительство сразу трех ФОКов в районах, в том числе в Милославском. Глава региона также поручил министерству физической культуры и спорта Рязанской области рассмотреть возможность открытия в спортивной школе на базе комплекса отделений видам спорта, востребованным у населения, с приобретением необходимого инвентаря и оборудования. «Надо проработать вопросы набора детей, не менее 300 человек, привлечения хорошего тренерского состава и других специалистов», – отметил губернатор.

Николай Любимов подчеркнул в ходе встречи: «Сегодня у региона есть дополнительные возможности для повышения качества жизни людей. Эту работу важно вести с опорой на общество, на мнение людей. Это залог хорошего, эффективного результата. Для меня очень важно внимательно и ответственно относиться к просьбам и пожеланиям людей. При любой возможности оказывать необходимую помощь. Всегда высоко ценю, когда люди проявляют твердую гражданскую позицию, относятся неравнодушно к тому, как развивается их родной город или поселок, заботятся о своем селе».

Написано пресс-службой правительства Рязанской области.