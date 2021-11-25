Вместо арестованного Федина и.о. руководителя Касимовского МСО назначен Александр Данилов

Вместо арестованного Александра Федина исполняет обязанности руководителя Касимовского МСО Александр Данилов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Касимовском МСО СУ СК России по Рязанской области исполнять обязанности руководителя будет Данилов Александр Викторович. Об этом «КП-Рязань» стало известно из собственных источников.

Александр Данилов больше десяти лет работает в Касимовском МСО, являлся заместителем руководителя, неоднократно исполняя его обязанности.

Прежнего руководителя межрайонного следственного отдела Александра Федина отправили под домашний арест до конца января 2022 года включительно. Его подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения.

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