Рязанцев 26 ноября снова ждет плюсовая температура

В пятницу, 26 ноября, в Рязани ожидается облачная погода. Местами возможны небольшие осадки и гололедица, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

В пятницу порывы юго-западного ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью составит -3... +2 градуса, а днем -2... +3 градуса.

Отметим, что вечером 24 ноября – на день Федора Студита (Мороза) – пошел снег. Если верить народным приметам, первый день зимы рязанцы третий год подряд встретят без снега (читать подробнее).

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