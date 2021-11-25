Рязанцев приглашают в цирк на гастроли шоу «Аргонавты»

Фото: Театр спорта "Журавли".

В Рязанском цирке продолжаются гастроли уникального театрально-циркового шоу «Аргонавты», подготовленного Театром спорта «Журавли». Это очень сложная и масштабная постановка с множеством спец-эффектов, проекций и интересных технических решений.

- Мы пытаемся привнести что-то новое в цирковое искусство. Наш Театр спорта «Журавли» старается быть впереди всех, давая возможность спортсменам стать еще и настоящими артистами. В нашей программе принимают участие очень много мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, победителей различных конкурсов и т.д, - поделился руководитель программы «Аргонавты» Сергей Козин.

Зрителям предстоит стать свидетелями приключений легендарных аргонавтов. Под предводительством мужественного Ясона героям придется добыть для коварного царя волшебную реликвию. На пути к заветной цели им повстречаются обольстительные красавицы и беспощадные враги, мудрые кентавры и яростные огненные быки.

Головокружительные трюки на высоте пятиэтажного дома, схватки бойцов у-шу и зажигательные хореографические номера захватывают дух. Атмосферу остросюжетного приключения дополняют авторская музыка, яркие костюмы и передовые спецэффекты.