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Политика25 ноября 2021 11:39

Определены поручения РГД по плану работы Контрольно-счетной палаты на 2022 год

Депутаты рассмотрели и одобрили вопрос об отмене отдельных решений представительного органа
Источник:kp.ru
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Фото: Рязанская городская Дума.

Фото: Рязанская городская Дума.

На заседании Рязанской городской Думы депутаты поручили Контрольно-счетной палате включить в план работы на 2022 год контрольные и экспертно-аналитические мероприятия. Практически все из них обсуждались на заседаниях профильных комитетов. Также в план работы дополнительно включена проверка муниципального предприятия «Хлебозавод №3 г. Рязани».

На заседании Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели и одобрили вопрос об отмене отдельных решений представительного органа. Согласно протесту прокуратуры отмене подлежат решения, касающиеся порядка назначения и освобождения заместителей главы администрации Рязани, как документы, противоречащие федеральному законодательству. Ранее заместители главы администрации назначались после согласования городской Думой соответствующих кандидатур.

Информация пресс-службы Рязанской городской Думы.