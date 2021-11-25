Приняты решения об увеличении площади зеленых зон Рязани

Фото: Рязанская городская Дума.

На заседании Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели вопросы о внесении двух изменений в Генеральный план города. Первое из них касается территории с адресным ориентиром – г. Рязань, район Бутырки, квартал 7, участок 3. Функциональное зонирование изменено с зоны городских парков, скверов, бульваров, зоны спортивных комплексов и сооружений, многофункциональной зоны делового, общественного и коммерческого назначения на зону лесопарков, городских лесов, зон отдыха. Кроме того, зонирование трех участков в районе Храпово изменено с зоны озеленения специального назначения, зоны садово-дачных участков также на зону лесопарков, городских лесов, зон отдыха. Все изменения необходимы для проведения работ по постановке на государственный кадастровый учет участков городских лесов, расположенных на территории города Рязани. Депутаты поддержали эти решения.

Решением Рязанской городской Думы утверждена Программа приватизации муниципального имущества на 2022 год. В перечень объектов муниципального имущества, подлежащих приватизации в 2022 году, вошли 5 помещений.

Принято решение об установлении в городе новой мемориальной доски. Прокуратура Рязанской области изъявила желание установить за счет собственных средств на фасаде здания №81 по ул. Введенской мемориальную доску со следующим текстом: «В этом здании работал государственный советник юстиции 3 класса Вениамин Михайлович Гераськин, прокурор Рязанской области с 1973 по 1983 год, участник Великой Отечественной войны, заслуженный юрист РСФСР». Решение одобрено депутатами.

Информация пресс-службы Рязанской городской Думы.