Власти анонсировали встречу с руководителями рязанских торговых центров на 1 декабря

Чиновники областного правительства анонсировали встречу с руководителями торговых комплексов, торговых и торгово-развлекательных центров. Состоится она 1 декабря 2021 года.

Цель запланированной встречи - дополнительное обсуждение мероприятий по профилактике распространения коронавируса, а также мер поддержки бизнеса. Так заявлено на сайте правительства Рязанской области.

Ранее одна из рязанок, работающая в ТРЦ «Премьер» через соцсети обратилась к региональным властям с «благодарностью» за систему QR-кодов, введенную в регионе (читать подробнее).

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