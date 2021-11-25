Под Рязанью неизвестные кошмарят депутата – бьют окна в доме, пугают детей, режут колеса

В Спас-Клепиках неизвестные закидали камнями дом депутата.

В Спас-Клепиках неизвестные кошмарят депутата городского поселения Андрея Болявина. Об этом сообщает «ВидСбоку». По данным портала, в ночь на 2 ноября дом Болявина закидали камнями. В одной из комнат разбили окна, напугав детей. Порезали колеса машины.

По словам Андрея Болявина – отца пятерых детей, происшествие может быть связано либо с его депутатской деятельностью, либо активной юридической помощью местным жителям. Якобы депутат неоднократно выигрывал суды, добивался отмены штрафов, назначения пособий, успешно взыскивал судебные издержки с чиновников и полиции.

Последние, к слову, проводят проверку не только по факту случившегося по заявлению Болявина, но и в отношении самого Болявина. Какой-то аноним заявил, что депутат держит на своем участке нелегальных мигрантов.

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