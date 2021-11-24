Рязанка погибла после падения с четвертого этажа дома Окском проезде

Днем 24 ноября в 15.48 из окна квартиры дома, расположенного на Окском проезде, выпала и разбилась насмерть 50-летняя рязанка. Об этом сообщило издание YA62, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Позже появилась информация, что проверку обстоятельств трагедии проводит Московский МСО. Следователи устанавливают причины и детали произошедшего.

В пресс-службе регионального СК сообщили, что труп женщины под окнами обнаружили ее соседи. Она скончалась от полученных в результате падения травм до приезда медиков.