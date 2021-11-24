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Происшествия24 ноября 2021 15:59

Рязанка погибла после падения с четвертого этажа дома Окском проезде

Труп женщины под окнами обнаружили ее соседи
Источник:kp.ru
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Днем 24 ноября в 15.48 из окна квартиры дома, расположенного на Окском проезде, выпала и разбилась насмерть 50-летняя рязанка. Об этом сообщило издание YA62, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Позже появилась информация, что проверку обстоятельств трагедии проводит Московский МСО. Следователи устанавливают причины и детали произошедшего.

В пресс-службе регионального СК сообщили, что труп женщины под окнами обнаружили ее соседи. Она скончалась от полученных в результате падения травм до приезда медиков.