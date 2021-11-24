Подозреваемого в убийстве женщины в рязанской рюмочной задержали.

Следователи задержали 39-летнего рязанца, подозреваемого в убийстве 34-летней женщины на улице Затинной в Рязани. Об этом сообщает региональный СК.

По предварительным данным, днем 23 ноября в одной из рюмочных (официально кафе) в центре Рязани обнаружили тело женщины с ножевым ранением в шею. Следователи Московского МСО Рязани тут же возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

Вскоре задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался знакомый женщины – 39-летний рязанец, который нигде не работал и перебивался случайными заработками.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается.

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