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Общество24 ноября 2021 14:28

На грант губернатора рязанских студентов задумали учить стендапу

Инициативу продвигает областной минобр
Источник:kp.ru
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В Рязанской области на средства губернаторского гранта проведут набор в школу стендапа. Продвигает эту инициативу региональное министерство образования и молодежной политики.

Студентов рязанских вузов (именно их ждут в «школе») намереваются научить «понимать современный юмор и грамотно его использовать». Организовать сей процесс взялся рязанец Дмитрий Птицин, засветившийся на шоу Comedy Battle.

«Помимо интересных занятий тебя ждут квалифицированные спикеры и опытные комики, а по итогу ты сможешь принять участие в отчетном концерте», - пообещали студентам.