На грант губернатора рязанских студентов задумали учить стендапу

В Рязанской области на средства губернаторского гранта проведут набор в школу стендапа. Продвигает эту инициативу региональное министерство образования и молодежной политики.

Студентов рязанских вузов (именно их ждут в «школе») намереваются научить «понимать современный юмор и грамотно его использовать». Организовать сей процесс взялся рязанец Дмитрий Птицин, засветившийся на шоу Comedy Battle.

«Помимо интересных занятий тебя ждут квалифицированные спикеры и опытные комики, а по итогу ты сможешь принять участие в отчетном концерте», - пообещали студентам.