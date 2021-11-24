Депутат Госдумы Хинштейн раскритиковал депутата Сидорова словами Аркадия Фомина

Депутат Госдумы Александр Хинштейн (слева) раскритиковал депутата Сидорова (снизу) словами Аркадия Фомина (справа).

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн отреагировал на фразу рязанского депутата Владимира Сидорова о расстреле людей, которые покупают и продают сертификаты о вакцинации. Правда, он слово в слово повторил комментарий председателя Рязанской областной Думы Аркадия Фомина.

«До нашего коллеги-депутата эта позиция доведена, и он с ней согласен. Вместе с тем при оценках сказанного следует принимать во внимание трагическую гибель супруги Владимира Карповича от коронавируса, во многом и объясняющую эмоциональность его выступления», - процитировал Хинштейна «МК».

Спикер облдумы Аркадий Фомин попросил принять во внимание «трагическую гибель» супруги Сидорова от коронавируса.

Днем ранее депутат Рязанской областной Думы Владимир Сидоров заявил, что всех людей, покупающих сертификаты о вакцинации от коронавируса необходимо расстреливать. Позже он сказал, что высказался на эмоциях, год назад у него умерла жена. Народного избранника тут же через соцсети завалили оскорблениями. Спикер облдумы Аркадий Фомин попросил принять во внимание «трагическую гибель» супруги Сидорова от коронавируса.

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