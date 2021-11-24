Минздрав объяснил отсутствие кардиолога в детской поликлиники №7 его учебой

Минздрав объяснил отсутствие кардиолога в рязанской детской поликлиники №7 его учебой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В детской поликлинике №7 (улица Новоселов, 32а) не хватает кардиологов, а родителей отправляют к специалисту в центр Рязани, в детскую поликлинику №1 (улица Дзержинского, 16а). Соответствующие жалобы появляются в социальных сетях.

В региональном минздраве объяснили временные неудобства учебой специалиста.

«В конце декабря специалист закончит обучение и выйдет на работу. На сегодняшний день пациенты направляются к кардиологу в детскую поликлинику №1. В экстренном случае вы можете обратиться к заместителю главного врача детской поликлиники №7 Долбовой Светлане Ивановне. Вам обязательно помогут. Приносим свои извинения за неудобства», - говорится в сообщении.

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