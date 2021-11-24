Рязанец Матвей Дворцов написал материал для газеты «Московский суворовец»

Матвей Дворцов в работе над материалом.

Юный рязанец Матвей Дворцов, обучающийся в Московском суворовском военном училище, написал материал для газеты «Московский суворовец».

На второй полосе издания вышла биографическая статья «Генерал двух держав», посвященная Алексею Игнатьеву. День памяти человека, благодаря которому были созданы суворовские и нахимовские училища, отмечается ежегодно 20 ноября.

- Наша задача - рассказать суворовцам, каким был этот замечательный человек. Изучая его биографию мы нашли много интересного. Нам посчастливилось познакомиться с воспитанницей семьи Игнатьевых - удивительной женщиной Лидией Марковой. Она рассказала много интересного о своей семье и о жизни, - поделился Матвей.