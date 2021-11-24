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Общество24 ноября 2021 12:56

Рязанцев 25 ноября ждут 3 градуса тепла и дождь со снегом

В четверг в Рязани и области потеплеет
Источник:kp.ru
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В четверг, 25 ноября, в Рязани и области ожидается облачная погода. Ночью возможны небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов. Днем к мокрому снегу может добавиться и дождь.

«В отдельных районах Рязанской области прогнозируется налипание мокрого снега, местами гололедица», - говорится в сообщении.

Что касается температуры, то по Рязанской области ночью ожидается -7...-2 градуса, к утру столбик термометра повысится до 1 градуса, а днем возможны -2...+3 градуса.

Кроме того, в ночь на 25 ноября в регионе порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.