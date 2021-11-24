Рязанец скончался от коронавируса на 100-м году жизни

В среду, 24 ноября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 18 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что все они скончались в августе и сентябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о 86-летнем мужчине, скончавшимся в августе, а также о 17-рязанцах, умерших в сентябре. Это девять мужчин – 44 года, 46 лет, 67 лет, 67 лет, 68 лет, 79 лет, 85 лет, 90 лет, 99 лет и восемь женщин – 63 года, 66 лет, 71 год, 72 года, 72 года, 72 года, 72 года, 75 лет.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 1852 человек.

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