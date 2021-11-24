На следующей неделе в Рязань приедет министр спорта РФ Олег Матыцин

29 ноября 2021 года в Рязань приедет министр спорта РФ Олег Матыцин.
Фото: Иван МАКЕЕВ
29 ноября в Рязани приедет министр спорта России Олег Матыцин. Об этом сообщает рязанский «МК» со ссылкой на собственный источник в правительстве.
Приехать глава ведомства должен 29 ноября. В программе поездки высокопоставленного чиновника запланировано посещение Академии единоборств.
Отметим, что в Рязани много лет говорили о создании футбольной академии на базе будущего манежа. Завершить стройку планируют в сентябре 2022 года.
Кроме того, скандально построенная ледовая арена «Айсберг» войдет в сюжет Первого канала (читать подробнее).
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