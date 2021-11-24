На Народном бульваре в Рязани грузовик сбил женщину.

Днем 23 ноября на Народном бульваре в Рязани грузовик сбил пожилую женщину, сообщает УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 26-летний рязанец за рулем грузового автомобиля «ГАЗель» во время сдачи назад сбил 71-летнюю пенсионерку.

В результате дорожного происшествия женщину с травмами госпитализировали.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

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