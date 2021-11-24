Эвелина Волкова: Процесс принятия решений, от которых зависит жизнь горожан, нельзя прятать за экраны мониторов

Фото: РОО КПРФ

На последнем заседании комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике Рязанской городской Думы на рассмотрение депутатского корпуса были внесены вопросы о возможности проведения Совета Думы частично в формате видеосвязи, а профильных комитетов – полностью в дистанционном формате. Фракция КПРФ данную инициативу не поддержала.

Секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Рязанской городской Думе Эвелина Волкова объясняет это решение:

- В случае с Советом Думы речь шла о внесении изменений в действующий регламент работы городского парламента, куда предлагалось внести возможность дистанционного участия отдельных членов Совета в его работе. Дело ведь в том, что Совет Думы состоит из главы муниципального образования, его заместителей, председателей профильных комитетов и руководителей фракций – проще говоря, не рядовых депутатов. При этом, в случае необходимости, то есть в случае отсутствия тех или иных указанных выборных лиц – вместо них и сегодня (по действующим на нынешний момент нормам) могут принимать участие заместители председателей комитетов, причем практически в каждом комитете их по двое, а также заместители руководителей фракций. Очевидно, что и без того достаточно широкий круг.

Кроме того, Совет Думы является совещательным органом. И легитимность его заседаний – больше репутационный вопрос, чем процедурный.

Здесь важно осознание личной ответственности перед избирателями, перед другими депутатами и членами фракции, наделившими тебя определенными полномочиями, сопряженными с дополнительными обязанностями и уровнем ответственности.

Это какой же должен быть высокий уровень заболеваемости или низкий уровень самодисциплины, чтобы потребовалось применить данные нормы на практике?

Теперь, что касается проведения заседаний комитетов в полностью дистанционном формате. Здесь, во-первых, я бы обратила внимание на очевидное несовершенство проведения мероприятий в онлайн режиме по сравнению с традиционным. Да и где гарантии, что при обсуждении самых важных и острых вопросов вдруг не «испортится» связь? Особенно при выступлениях оппозиционных депутатов?

А во-вторых, во главу угла поставила бы не ситуацию с распространением коронавирусной инфекции (на что делают упор инициаторы), а опять же дисциплину и ответственность. Потому что, если человек действительно заболел, сильно температурит, сидит «в обнимку» с грелкой и носовым платком – стоит ли его лицезреть в таком виде? Пусть выздоравливает и подключается к работе. А если кого-то нет, потому что он не очень-то хотел прийти, то вероятность «поломки» телефона, «отсутствия» связи и прочее остается высокой.

Стоит отметить, что сам факт возможного проведения комитетов гордумы по видеосвязи выглядит довольно странно: Госдума работает в очном режиме, Рязанская областная Дума также проводит заседания с личным присутствием депутатов.