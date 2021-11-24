Скандально построенную ледовую арену «Айсберг» в Рязани покажут на Первом канале.

Сюжет про ледовую арену «Айсберг» в Рязани покажут в эфирах телешоу «Ледниковый период» на Первом канале. Об этом сообщает министерство физкультуры и спорта Рязанской области.

Ранее «Айсберг» посетил российский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Спортсмен оценил крытый каток, а потом провел мастер-класс для юных рязанских фигуристов.

Ледовую арену «Айсберг» на улице Шевченко торжественно открыли весной 2021 года. Построили спортсооружение за 270 млн рублей по нацпроекту «Демография» на месте детской спортивной площадки и зеленой. Местные жители неоднократно проводили пикеты, но власть настояла на своем (подробнее).

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