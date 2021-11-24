Как подготовиться к переходу на электронные больничные, 26 ноября расскажут в ФСС

Как подготовиться к переходу электронные больничные, 26 ноября расскажут в ФСС.

26 ноября в Рязанском региональном отделении Фонда социального страхования РФ состоится круглый стол. Тема – переход с 1 января на больничные листы в электронном виде. Организует мероприятие совместно с Фондом редакция «КП-Рязань».

Как подготовиться к тому, чтобы с 1 января 2022 года система формирования виртуальных больничных заработала без сбоев? Как правильно оформить документ, если больничный лист, открытый в конце декабря на бумажном бланке, перешел на январь? Что изменится с нового года во взаимоотношениях работодателей и регионального отделения ФСС РФ? Разобраться в этих и других вопросах помогут специалисты, которые соберутся на круглом столе.

Кроме того, участники затронут тему электронных сертификатов. С их помощью люди, нуждающиеся в средствах реабилитации, смогут самостоятельно выбрать и купить необходимую модель.

Рязанцев, которые будут на круглом столе, первыми познакомят с новым бесплатным мобильным приложением «Социальный навигатор». Это помощник для всех получателей социальных услуг, особенно людей с ограниченными возможностями передвижения. Приложение позволяет узнать не только весь положенный набор бесплатных социальных услуг, но и их статус на конкретный день.

Мероприятие состоится по адресу ул. Свободы, дом 53 в 11:00. Аккредитация по телефону: 8(4912) 95-78-86.

Главные спикеры:

Игорь Иванович Кудряшов – управляющий ГУ - Рязанским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации.

Оксана Анатольевна Иванова - заместитель управляющего.

Михаил Владимирович Лапицкий – начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам, и. о. заместителя управляющего.

Ирина Вячеславовна Курчевская – начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Николай Алексеевич Небольсин - заместитель начальника правового отдела регионального отделения ФСС РФ.

В работе «Круглого стола» примут участие представители организаций области.