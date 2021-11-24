Дмитрий Хубезов: Поправки «Единой России» увеличили расходы бюджета на здравоохранение

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Принятый во втором чтении бюджет – социально-ориентированный, что отражено в расходах на образование, культуру и здравоохранение, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья, член фракции «Единой России», депутат от Рязанской области Дмитрий Хубезов.

«Нам удалось добиться расширения программы неонатального скрининга – по 2,6 млрд рублей ежегодно, а также увеличения расходов на лечение орфанных заболеваний – до 67 млрд рублей ежегодно», — сказал парламентарий.

Он добавил, что в бюджете предусмотрено обеспечение антивирусными лекарственными препаратами лиц с ВИЧ, в том числе в сочетании с гепатитом B и C. На эти цели предполагается тратить по 2,3 млрд рублей ежегодно.

«Помимо этого заложено финансирование инициативы по заготовке, хранению и транспортировке донорской крови и ее компонентов – почти на 1,3 млрд рублей за три года, выделены субсидии на строительство и реконструкцию детских больниц – около 50 млрд рублей на три года», – указал Дмитрий Хубезов.

Также в бюджете предусмотрены средства на реализацию региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения – по 88,9 млрд рублей ежегодно и субсидии на создание единого цифрового контура в здравоохранении – 17,4 млрд рублей на трехлетку.

Напомним, что в преддверии второго чтения думский профильный комитет одобрил социально значимые поправки «Единой России». Речь идет об увеличении финансирования социальных программ, молодежной политики, поддержки общественных организаций, развития села и инфраструктуры.

В общей сложности по инициативе «Единой России» государственные расходы на социально значимые направления в 2022–2024 годах вырастут на 107 млрд рублей.

Проект бюджета на предстоящую «трехлетку» был принят в первом чтении на заседании Госдумы 28 октября. Фракция «Единой России» проголосовала за него единогласно. Партия работала над проектом бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов вместе с кабмином в рамках нулевых чтений и формирования народной программы. На встрече с депутатами Госдумы VIII созыва президент поручил в полном объеме отразить в бюджете инициативы программного документа «Единой России», а всем думским фракциям – взять под свой контроль реализацию этих проектов, чтобы они были доведены до конкретного результата в обозначенные сроки.

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