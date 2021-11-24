Появились фото и подробности ДТП с двумя погибшими в Клепиковском районе.

К ДТП с двумя погибшими в Клепиковском районе 23 ноября привело то, что водитель «Лады Приоры» не справился с управлением. Об этом с пометкой «по предварительной информации» сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

С управлением, по предварительной информации, не справился водитель «Лады».

Автокатастрофа с участием «Лады» и Daewoo Nexia, которая случилась в 14:20 на 16 км дороги Спас-Клепики – Рязани, унесла две жизни. В Госавтоинспекции уточнили, что погибли 23-летний водитель Daewoo и его пассажир-сверстник. Водитель «Приоры», мужчина в возрасте 35 лет, госпитализирован.

Кроме того, ГИБДД опубликовала фото с места трагедии.