В больницах Рязани лежат 1212 человек, зараженных коронавирусом, под ИВЛ – 34. Фото: Олег ЗОЛОТО

В больницах Рязани и области находятся 1212 человек, больных коронавирусом. Это на восемь человек меньше, чем сутками ранее. Такие данные приводит опергруппа по состоянию на 23 ноября 20:30.

Состояние 81 (-4 в сравнении с сутками ранее) человек врачи оценивают как удовлетворительное, 930 (-5) пациентов - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 201 (+1) человек, из них 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Последняя цифра осталась без изменений.

«Остальные рязанцы, зараженные коронавирусом, болеют в легкой форме. Все они находятся на карантине и лечатся дома под постоянным наблюдением врачей», - уверяют в оперативной группе.

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