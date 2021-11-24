Чиновники вновь проверили ТЦ «Алина» в Рязани, где людей пропускали без QR-кодов.

23 ноября в Рязани и области прошли очередные рейды по торговым центрам, гипермаркетам и магазинам. Чиновники вместе с полицией продолжают контролировать соблюдение мер по противодействию распространения коронавируса.

В Рязани под проверку вновь попал ТЦ «Алина», а также гипермаркет «Европа», магазины одежды и товаров для детей. Чиновники особо обратили внимание на то, как при входе проверяют у посетителей наличие QR-кодов и справок о медицинском отводе от вакцинации.

Ранее торговый центр «Алина» уличили в пропуске посетителей без QR-кодов (читать подробнее).

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