В семи районах Рязанской области 24 ноября отключат электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

24 ноября 2021 года в семи (7) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Пронский район:

- деревня Петровка — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- деревня Акулово, деревня Сельцо-Сергиевка, село Инякино, деревня Полтавка, село Дубровка — с 09:00 до 13:00;

- село Тырново — с 13:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- село Столпцы, село Вороново — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- деревня Максимовка, село Меньшие Можары — с 09:00 до 15:00.

Михайловский район:

- село Роговое — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Канино — с 10:00 до 16:00.

Захаровский район:

- село Субботино, деревня Большое Фурсово, деревня Низки, село Добрые Пчелы, село Остроухово, деревня Летники, деревня Орешково — с 11:00 до 14:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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