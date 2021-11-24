В семи районах Рязанской области 24 ноября отключат электричество.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
24 ноября 2021 года в семи (7) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Пронский район:
- деревня Петровка — с 09:00 до 17:00.
Шиловский район:
- деревня Акулово, деревня Сельцо-Сергиевка, село Инякино, деревня Полтавка, село Дубровка — с 09:00 до 13:00;
- село Тырново — с 13:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- село Столпцы, село Вороново — с 09:00 до 17:00.
Сараевский район:
- деревня Максимовка, село Меньшие Можары — с 09:00 до 15:00.
Михайловский район:
- село Роговое — с 09:00 до 17:00.
Сапожковский район:
- село Канино — с 10:00 до 16:00.
Захаровский район:
- село Субботино, деревня Большое Фурсово, деревня Низки, село Добрые Пчелы, село Остроухово, деревня Летники, деревня Орешково — с 11:00 до 14:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!