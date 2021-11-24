Умер рязанский краевед, ученик первой жены Солженицына Валентин Синяков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 90-м году жизни скончался известный краевед, мастер прикладного искусства Синяков Валентин Федорович. Печальную весть сообщает рязанское Солженицынское общество.

В некрологе особо отмечено, что Валентин Федорович являлся талантливым учеником Натальи Решетовской – первая жена Александра Солженицына и автор мемуарных книг о нем.

Валентин Синяков неоднократный участник различных выставок, одна из последних проходила в областной библиотеке им. Горького. Многочиленные зрители могли любоваться его картинами из бисера. Как говорил сам Валентин Федорович, творчество помогает чувствовать радость жизни...

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