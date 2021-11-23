Врачи спасли 83-летнюю рязанку с ковидом и кучей сопутствующих заболеваний. Фото: Иван МАКЕЕВ

Врачи рязанской БСМП спасли от коронавируса 83-летнюю женщину с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Попала пациентка в красную зону ковид-госпиталя в очень плохом состоянии: КТ-3 (среднетяжелая пневмония с поражением легких от 50 до 70%), сатурация – 76% (очень низкая концентрация кислорода в крови, реанимационный уровень).

Все эти показатели усугубляла куча сопутствующих заболеваний: сахарный диабет, диабетическая нефропатия, хроническая почечная недостаточность, ожирение и серьезные проблемы с сердцем. Но это еще не все, из-за проблем с суставами и позвоночником пациентка не могла себя обслуживать…

Все 24 дня, что пенсионерка провела в ковид-госпитале, стали настоящей борьбой медицинского персонала за ее выздоровление.

— Это был настоящий боец, у нее всегда было хорошее настроение, — не скрывает радости лечащий врач Елена Меркулова. — Кроме осложнений коронавируса приходилось лечить и сопутствующие патологии. Персонал внимательно ухаживал за пациенткой, а она беспрекословно выполняла все наши просьбы и рекомендации. У нее болели суставы, были проблемы с позвоночником, но она мужественно выдерживала это и ни разу не сказала, что ей тяжело. Именно такой настрой очень помог нам вместе спасти ее жизнь.

Ранее сообщалось, что медики рязанской ОКБ спасли двух пациенток с поражением легких 95% (подробнее).

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