В Рязанскую область поступило более 17 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанскую область поступило 17,4 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона. По информации чиновников, именно этот препарат необходим для ревакцинации и первичной вакцинации переболевших ковидом, но не ранее, чем через шесть месяцев.

Всего Рязанская область получила 536 тысяч доз разных препаратов. Вакцинация проводится первично двухкомпонентными вакцинами «ГамКовидВак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Как отметили в ведомстве, по состоянию на 23 ноября, от коронавируса вакцинировались 468 тысяч рязанцев. Все они получили первый компонент вакцины. Полностью прошли вакцинацию - 387 тысяч человек, это 65% от целевого коллективного иммунитета (80%).

Где в Рязани вакцинироваться конкретно «Спутником Лайт», власти не сообщают, но в Рязанской области действуют 69 пунктов вакцинации как мобильных, так на базе медицинских организаций.

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