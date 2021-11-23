Адвокат по делу Карабасова: Почему прокуратура не опротестовала контракт в арбитраже?

23 ноября в суде Советского района Рязани состоялось очередное заседание по делу, фигурантами которого являются бывший и.о. мэра города Сергей Карабасов и бывший начальник управления энергетики и ЖКХ Рязани Игорь Ковалев. Их обвиняют в присвоении и растрате.

На предыдущем заседании выступали представители прокуратуры, которые потребовали признать обвиняемых виновными и назначить им наказание сроком до 6 лет лишения свободы. В этот раз настала череда представителей защиты.

По мнению адвокатов, дело надо закрывать за отсутствием события преступления. Ведь имущество никто не присваивал – злополучная детская площадка установлена, но только не там, где должна быть по документам, а в другом месте, тоже в центре города.

- О какой растрате может идти речь? – говорит адвокат Сергей Кочетков, - ведь контракт исполнен полностью: деньги заплатили, оборудование привезли в полном объеме и установили. Вот если бы прокуратура опротестовала контракт – был бы другой разговор. Но они прекрасно понимают, что в арбитраже проиграют, поэтому и не обращаются туда. Поэтому необходимо обвиняемых признать невиновными за отсутствием самого события преступления.

Следующее заседание назначено на 30 ноября 2021 года. Предполагается, что после реплик и последнего слова, судья вынесет приговор.

После выступления журналистки Ирины Чепелевой перед президентом Владимиром Путиным на медиафоруме ОНФ и проверок местных силовиков расследованием решили заняться сотрудники управления по особо важным делам СК России. По их версии, в 2018 году Ковалев по поручению Карабасова подписал акт приемки работ, которые даже не начинались, а подрядчик якобы незаконно получил все 4,9 млн рублей.

Карабасов, которому отводят роль организатора, заявил о своей невиновности и назвал версию органов следствия «не более чем выдумкой»:

- Заявление на причинение ущерба основано на незаконных экспертизах. Фактически площадка установлена, тем не менее, нас обвиняют в преступлении, в котором никто изначально не хотел разобраться объективно, — сказал бывший чиновник.

Кстати, первоначально сообщалось, что элементы игрового комплекса действительно появились, но в других общественных пространствах. Поэтому Игорь Ковалев солидарен с коллегой:

- Контракт заключался в строгом соответствии с федеральным законодательством, программное мероприятие было выполнено в полном объёме, что подтверждается материалами уголовного дела. Все денежные средства были использованы целевым образом, - сказал Ковалев.

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